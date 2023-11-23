Icon

الجماهير والنقاد: رد أنمار الحائلي على سعد اللذيذ كان شجاعًا Icon قنبلة موقوتة لعلاج السرطان Icon دعوة ولي العهد لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل أجبرها على قبول الهدنة Icon آلية رفع شكوى على شركات الطيران في السعودية Icon غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا Icon إطلاق مهرجان الوليمة بـ 13 منطقة تُلبّي جميع الأذواق في الرياض Icon حبس محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة Icon موقف نواف العقيدي من المشاركة ضد الأخدود Icon أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض Icon السعودية تقدم دروسًا للعالم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
تؤدي للموت المبرمج للخلية

قنبلة موقوتة لعلاج السرطان

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٥ مساءً
قنبلة موقوتة لعلاج السرطان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اكتشف العلماء طريقة لتفجير “البوابات” المؤدية إلى قلب الأورام السرطانية، وفتحها أمام العلاج الدوائي من خلال ما أطلقوا عليه قنبلة موقوتة.

قنبلة موقوتة

وتعمل هذه الإستراتيجية عن طريق إطلاق قنبلة موقوتة على الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية المرتبطة بالورم، فيما تتحكم هذه الأوعية في الوصول إلى أنسجة الورم، وحتى يتم اختراقها، لا تستطيع الخلايا المناعية الدخول بسهولة إلى الورم لمحاربته.

قد يهمّك أيضاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل...

وفي الواقع، تعتبر القنبلة الموقوتة الموجودة على الخلايا هذه مستقبل “الموت”، ويسمى Fas (أو CD95)، وعندما يتم تنشيطه بواسطة الجسم المضاد المناسب، فإنه يؤدي إلى الموت المبرمج للخلية.

ويقول العلماء في جامعة كاليفورنيا، ديفيس (UCD)، وجامعة إنديانا: إنه حتى وقت قريب، كان عقار Fas “مقيّمًا بأقل من قيمته الحقيقية في العلاج المناعي للسرطان”.

أجسام مضادة

وفي التجارب الأخيرة التي استخدمت نماذج الفئران وخطوط الخلايا البشرية، تمكن العلماء في كلية دبلن الجامعية أخيرًا من تحديد أجسام مضادة محددة تؤدي بشكل فعال إلى الانهيار الذاتي عند ربطها بمستقبلات Fas.

ويمثل الجسم المضاد الذي يرتبط بجزء محدد من مستقبل الموت، مفتاح قتل الخلية، وبمجرد فتح البوابة المناعية هذه، يمكن لعلاجات السرطان الأخرى، مثل CAR-T، الوصول إلى المزيد من أهدافها، والتي غالبًا ما تكون مجمعة معا ومخفية داخل الورم.

ويعمل علاج CAR-T عن طريق برمجة خلايا الدم البيضاء الخاصة بالمريض، والتي تسمى الخلايا التائية، للارتباط بأنواع معينة من الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

ولكن، تمت الموافقة على CAR-T فقط لعلاج سرطانات الدم، حيث فشل في توفير نجاح ثابت ضد الأورام الصلبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة