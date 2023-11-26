Icon

منتج مصرفي جديد في السعودية.. وديعة بعائد مرتفع Icon ميتروفيتش يواصل التألق مع الهلال برقم مميز Icon قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعلن عن وظائف شاغرة Icon تحطم طائرة ومقتل جميع أفراد الطاقم في النمسا Icon “سعود الطبية” تحذر من أعراض شلل الأحبال الصوتية Icon طيران ناس ينضم إلى منظمة السياحة العالمية “UNTOW” Icon إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر نوفمبر Icon 5 ملايين طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني Icon مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين في غزة Icon الحكومة السعودية تحصل على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدة مناطق بالمملكة

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2. أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد اعتباره.
5. أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
6. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
7. اجتياز الكشف الطبي.
8. إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.
9. ​في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في صراع خاص

كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في صراع خاص

رسالة بخط يد الربيعة على المساعدات السعودية لغزة

رسالة بخط يد الربيعة على المساعدات السعودية لغزة

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام
السعودية اليوم

5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

السعودية اليوم
العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
العالم

العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية

العالم
السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية
أخبار رئيسية

السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها...

أخبار رئيسية
رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية
أخبار رئيسية

رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة...

أخبار رئيسية
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية
السعودية اليوم

عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في...

السعودية اليوم