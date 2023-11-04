كأس العالم 2034 في السعودية بمثابة وضع الكرز فوق الكعكة

أشادت تقارير الصحافة العالمية بمستقبل المملكة العربية السعودية الرياضي، بخاصة بعد تأكيد إعلان استضافة السعودية لكأس العالم 2034، بعد أن انسحبت أستراليا آخر دولة تسحب ترشيحها.

استضافة السعودية لكأس العالم 2034

وأثنت “دويتشه فيله” الألمانية، على قرار استضافة السعودية لكأس العالم 2034، الذي وصفته بأنه بمثابة الكرز فوق الكعكة، حيث شهدت السعودية أحداثًا رياضية ضخمة بداية بضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح ضمن صفوف النصر، وحتى مشاهدة فوز الملاكم للوزن الثقيل على فرانسيس نجانو في الرياض، وقبل ذلك بكثير أيضًا عندما انتصر نادي نيوكاسل يونايتد المملوك للسعودية على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

قادت المملكة أيضًا المجموعة التي استحوذت على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وتوشك الآن على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. كما أنفقت ملايين الدولارات على صفقات لاعبين مثل البرازيلي نيمار، والفرنسي كريم بنزيما، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كجزء من جهودها للاستثمار في الرياضة الأكثر شعبية حول العالم.

اسم أرامكو يتصدر الأحداث الرياضية

وسيكون شعار شركة أرامكو متصدرًا في نهائي كأس العالم للكريكيت بالهند والذي يكتسب شهرة عالمية، تمامًا كما هو الحال في كل سباقات الفورمولا 1 من أستراليا إلى أذربيجان، وفي العشرات من الأحداث الرياضية البارزة الأخرى، بداية من المصارعة إلى سباق الخيل، ومن الرياضات الإلكترونية حتى دوري LIV للجولف، فكلها أحداث رياضية عالمية يتابعها الملايين حول العالم، بينما يتصدر اسم السعودية في تلك المحافل الرياضية.

وكشفت البيانات والتقارير التي نشرتها، DW، أن أرامكو لديها حاليًا ما لا يقل عن 26 رعاية رياضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، 137 رعاية إما بشكل مباشر أو عبر الشركات التابعة له، فهو لديه حصة أكبر من إجمالي 323 رعاية سعودية.

تاريخ السعودية في كرة القدم

وأوضحت صحيفة “المونيتور” أن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 سيكون أمرًا مثيرًا لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بخاصة بعد أن أصبحت قطر أول دولة في المنطقة تستضيف البطولة في عام 2022. ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية أكثر من 35 مليون نسمة، فيما تتمتع كرة القدم بشعبية كبيرة في السعودية وخارجها فهي أكبر رياضة في البلاد.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا على الأرجنتين حاملة اللقب في الدوحة العام الماضي، كما أن الدوري السعودية أصبح من أهم الدوريات في قارة آسيا حيث يضم نجوم الصف الأول من كرة القدم ومنهم كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما.

الاستثمار الرياضي السعودي

من جانبه، يقول الفيفا: إنه في كثير من الأحيان تكون قراراته مدفوعة بالرغبة في تطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير من صحيفة The Athletic.

تسعى المملكة العربية السعودية بقوة إلى الاستثمار الرياضي كجزء من إستراتيجية التنويع الاقتصادي وجهودها لتقليل الاعتماد على النفط. وفي كرة القدم، تعاقدت فرق الدوري السعودي للمحترفين مع العديد من أبرز اللاعبين الدوليين خلال العام الماضي.

السعودية تتصدر أهم الأحداث العالمية الرياضية

وفي أغسطس/ آب، أعلن الصندوق عن استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في رابطة المقاتلين المحترفين الأمريكية، وهي مسابقة مختلطة للفنون القتالية.

ودخل دوري LIV للغولف التابع لصندوق الاستثمارات العامة موسمه الثاني ويجري حاليًّا محادثات مع جولة PGA ومقرها الولايات المتحدة بشأن الاندماج. وذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر أن الموعد النهائي الذي حددته الكيانات في نهاية العام لإكمال الصفقة من المرجح أن يتم تأجيله.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم وسيبزر مكانة السعودية في مجال الألعاب الإلكترونية.

كأس العالم 2034

ويعد كأس العالم 2034 هو النسخة التاسعة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تعقد بشكل دوري كل أربع سنوات.

عادةً ما يتم تحديد الدولة المضيفة للبطولة بعد عدة سنوات من الإعلان الرسمي. وتتقدم الدول المهتمة بالتنظيم بعروضها وملفات الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). بعد ذلك، يتم التصويت على الدولة المضيفة المختارة من قبل أعضاء الفيفا في اجتماع الجمعية العمومية.