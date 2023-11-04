Icon

مغامرات وحكايات خيالية في متحف Big Fun Icon لا أهداف في مباراة الاتفاق والرائد Icon النصر يعزز وصافته لدوري روشن بثنائية في الخليج Icon نيوكاسل يونايتد يقدم هدية لـ مان سيتي ويهزم آرسنال بهدف Icon هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونخ لفوز عريض ضد دورتموند Icon شلالات ومناظر بديعة بالبلدة القديمة في العلا Icon كأس العالم 2034 في السعودية بمثابة وضع الكرز فوق الكعكة Icon إطلاق أول نموذج لـ الذكاء الاصطناعي لعملاء X Premium بـ16 دولارًا شهريًا Icon ثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون Icon عارف لـ أنمار الحائلي: وضِّح ما يحدث في نادي الاتحاد أو استقل ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقارير تشيد بالرعاية السعودية لأهم الأحداث الرياضية العالمية

كأس العالم 2034 في السعودية بمثابة وضع الكرز فوق الكعكة

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
كأس العالم 2034 في السعودية بمثابة وضع الكرز فوق الكعكة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أشادت تقارير الصحافة العالمية بمستقبل المملكة العربية السعودية الرياضي، بخاصة بعد تأكيد إعلان استضافة السعودية لكأس العالم 2034، بعد أن انسحبت أستراليا آخر دولة تسحب ترشيحها.

استضافة السعودية لكأس العالم 2034

وأثنت “دويتشه فيله” الألمانية، على قرار استضافة السعودية لكأس العالم 2034، الذي وصفته بأنه بمثابة الكرز فوق الكعكة، حيث شهدت السعودية أحداثًا رياضية ضخمة بداية بضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح ضمن صفوف النصر، وحتى مشاهدة فوز الملاكم للوزن الثقيل  على فرانسيس نجانو في الرياض، وقبل ذلك بكثير أيضًا عندما انتصر نادي نيوكاسل يونايتد المملوك للسعودية على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

قد يهمّك أيضاً
استخدام الهاتف المحمول قد يسبب عقم الرجال!

استخدام الهاتف المحمول قد يسبب عقم الرجال!

تحذير.. الهاتف المحمول يهدد خصوبة الرجال

تحذير.. الهاتف المحمول يهدد خصوبة الرجال

قادت المملكة أيضًا المجموعة التي استحوذت على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وتوشك الآن على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. كما أنفقت ملايين الدولارات على صفقات لاعبين مثل البرازيلي نيمار، والفرنسي كريم بنزيما، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كجزء من جهودها للاستثمار في الرياضة الأكثر شعبية حول العالم.

اسم أرامكو يتصدر الأحداث الرياضية

وسيكون شعار شركة أرامكو متصدرًا في نهائي كأس العالم للكريكيت بالهند والذي يكتسب شهرة عالمية، تمامًا كما هو الحال في كل سباقات الفورمولا 1 من أستراليا إلى أذربيجان، وفي العشرات من الأحداث الرياضية البارزة الأخرى، بداية من المصارعة إلى سباق الخيل، ومن الرياضات الإلكترونية حتى دوري LIV للجولف، فكلها أحداث رياضية عالمية يتابعها الملايين حول العالم، بينما يتصدر اسم السعودية في تلك المحافل الرياضية.

وكشفت البيانات والتقارير التي نشرتها، DW،  أن أرامكو لديها حاليًا ما لا يقل عن 26 رعاية رياضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، 137 رعاية إما بشكل مباشر أو عبر الشركات التابعة له، فهو لديه حصة أكبر من إجمالي 323 رعاية سعودية.

استضافة كأس العالم 2034

تاريخ السعودية في كرة القدم

وأوضحت صحيفة “المونيتور” أن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 سيكون أمرًا مثيرًا لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بخاصة بعد أن أصبحت قطر أول دولة في المنطقة تستضيف البطولة في عام 2022. ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية أكثر من 35 مليون نسمة، فيما تتمتع كرة القدم بشعبية كبيرة في السعودية وخارجها فهي أكبر رياضة في البلاد.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا على الأرجنتين حاملة اللقب في الدوحة العام الماضي، كما أن الدوري السعودية أصبح من أهم الدوريات في قارة آسيا حيث يضم نجوم الصف الأول من كرة القدم ومنهم كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

الاستثمار الرياضي السعودي

من جانبه، يقول الفيفا: إنه في كثير من الأحيان تكون قراراته مدفوعة بالرغبة في تطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير من صحيفة The Athletic.

تسعى المملكة العربية السعودية بقوة إلى الاستثمار الرياضي كجزء من إستراتيجية التنويع الاقتصادي وجهودها لتقليل الاعتماد على النفط. وفي كرة القدم، تعاقدت فرق الدوري السعودي للمحترفين مع العديد من أبرز اللاعبين الدوليين خلال العام الماضي.

السعودية تتصدر أهم الأحداث العالمية الرياضية

وفي أغسطس/ آب، أعلن الصندوق عن استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في رابطة المقاتلين المحترفين الأمريكية، وهي مسابقة مختلطة للفنون القتالية.

ودخل دوري LIV للغولف التابع لصندوق الاستثمارات العامة موسمه الثاني ويجري حاليًّا محادثات مع جولة PGA ومقرها الولايات المتحدة بشأن الاندماج. وذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر أن الموعد النهائي الذي حددته الكيانات في نهاية العام لإكمال الصفقة من المرجح أن يتم تأجيله.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم وسيبزر مكانة السعودية في مجال الألعاب الإلكترونية.

كأس العالم 2034

ويعد كأس العالم 2034 هو النسخة التاسعة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تعقد بشكل دوري كل أربع سنوات.

عادةً ما يتم تحديد الدولة المضيفة للبطولة بعد عدة سنوات من الإعلان الرسمي. وتتقدم الدول المهتمة بالتنظيم بعروضها وملفات الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). بعد ذلك، يتم التصويت على الدولة المضيفة المختارة من قبل أعضاء الفيفا في اجتماع الجمعية العمومية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك في تمرين وطن 93
السعودية اليوم

قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك...

السعودية اليوم
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن
آخر الاخبار

حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث
أخبار رئيسية

قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون...

أخبار رئيسية
هل يُمكن تقليص عقوبة إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات ؟
الرياضة

هل يُمكن تقليص عقوبة إيقاف سلطان الغنام...

الرياضة
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار...

السوق
وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن

وظائف