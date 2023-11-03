كارلوس جونيور يُحرز الهدف الأول لـ الشباب ضد الاتحاد

نجح اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز الهدف الأول لـ الشباب ضد الاتحاد، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

الشباب ضد الاتحاد

وتمكن جونيور عبر ضربة رأسية في إحراز الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة الـ14.

وقبل المباراة، جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.

أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، نادر الشراري، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

ويدخل الشباب والاتحاد مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث تعثر الليوث بالخسارة ضد أبها، فيما تغيب الانتصارات عن العميد آخر 4 جولات، ليتراجعا في الترتيب.