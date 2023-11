كاميرا ترصد لحظة وقوع زلزال نيبال القوي قبل سقوط 132 قتيلًا

لقي ما لا يقل عن 132 شخصًا حتفهم في زلزال ضرب خلال الليل منطقة نائية في غرب نيبال، وفق حصيلة جديدة، اليوم السبت، صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، لحظة وقوع الزلزال حيث فر المواطنون من منازلهم، فيما نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سكان يفتشون بين الأنقاض في الظلام لانتشال ناجين من بين أنقاض المباني المنهارة.

ويمكن رؤية منازل طينية مدمرة أو متضررة وناجين بقوا في العراء لحماية أنفسهم من انهيارات محتملة بينما كانت تُسمع صافرات سيارات الإسعاف.

More than 119 people have been killed and dozens injured after a magnitude-6.4 #earthquake struck western #Nepal #NepalEarthquake pic.twitter.com/ZqWqKSifEb

— IPNA (@irannewsvideo) November 4, 2023