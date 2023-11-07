كريستيانو رونالدو وأنسيلمو الأعلى تقييمًا بالجولة الـ12

تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس بشكل لافت مع النصر والوحدة، ليكونا من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

تألق كريستيانو رونالدو وأنسيلمو

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ومنحت كريستيانو رونالدو أعلى تقييم بـ8.6 درجات، بعد تألقه في مواجهة النصر ضد الرياض.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف، وتقديم تمريرة حاسمة أمام الخليج في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ليقود النصر لتحقيق الفوز بنتيجة 2\0، ويُعزز تواجده في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف.

وظهر أنسيلمو بشكل مميز مع الوحدة ضد الحزم، وساهم في فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحصل على تقييم 8.6 درجات، فيما نال زميلاه عبدالعزيز نور والمغربي فيصل فجر تقييمًا بـ8.5 درجات.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ32 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه التعاون والأهلي 25 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، والاتحاد والاتفاق بـ21 نقطة.

ويتواجد الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ثم الفيحاء بـ15 نقطة بالتساوي مع الشباب، ثم ضمك بـ14 نقطة، يليه أبها بـ13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الطائي والرياض، ثم الخليج بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ6 نقاط.