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ضمن منافسات دوري روشن

كريستيانو رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
كريستيانو رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على تشكيل النصر ضد الخليج، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

مباراة النصر ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

كريستيانو رونالدو وماني في الهجوم

ويعتزم كاسترو، الدفع بالنجم عبدالرحمن غريب للعب بجانب كريستيانو رونالدو، بدلًا من أندرسون تاليسكا الموقوف، فيما سيُشارك عبدالله الخيبري بدلًا من سلطان الغنام، وسيعود مارسيلو بروزوفيتش بعد تعافيه من الإصابة.

ويتوقع أن يكون تشكيل النصر في مباراة اليوم كالتالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيميريك لابورت، عبدالإله العمري، عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، يتوقع أن يكون تشكيل الخليج، كالتالي؛ مروان الحيدري، بيدرو ريبوتشو، ليساندر لوبيز، محمد الخبراني، سعيد آل حمسل، إيفو رودريجيش، جونج وو يونج، فابيو مارتينز، عبدالإله سعيد، خالد ناري ومحمد شريف.

نادي الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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