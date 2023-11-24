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بعد تألقهما دوليًا هذا العام

كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في صراع خاص

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في صراع خاص
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات العام الحالي، تألقًا لافتًا لقائد النصر ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، على الصعيد الدولي، ليتفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

التوقفات الدولية في 2023

وتوقفت الدوريات 5 مرات خلال عام 2023، في أشهر مارس، يونيو، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، لخوض مباريات ودية، بجانب المواجهات الرسمية في تصفيات “يورو 2024″، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

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منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @EURO2024

تفوق كريستيانو رونالدو على ميسي

وواصل كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم خلال منافسات عام 2023، ونجح في تسجيل 10 أهداف؛ ليرفع عدد أهدافه الدولية إلى 128 هدفًا خلال 204 مباريات.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 3 أهداف أمام ليشتنتشاين، وأحرز هدفين ضد كل من؛ لوكسمبورج، سلوفاكيا والبوسنة، بالإضافة إلى هدف في شباك أيسلندا ضمن التصفيات المؤهلة إلى “يورو 2024”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @EURO2024

وسجل لاعب واحد فقط عدد أهداف أكثر من كريستيانو رونالدو في عام 2023، وهو النجم روميلو لوكاكو، حيث نجح في إحراز 15 هدفًا مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، ليصل إلى 83 هدفًا في 113 لقاء دولي.

على الجانب الآخر، ظهر ليونيل ميسي بشكل مميز مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في عام 2023، ونجح في تسجيل 8 أهداف، ليرفع عدد أهدافه إلى 106 أهداف خلال 180 مباراة دولية.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

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