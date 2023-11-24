كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في صراع خاص

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شهدت منافسات العام الحالي، تألقًا لافتًا لقائد النصر ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، على الصعيد الدولي، ليتفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتوقفت الدوريات 5 مرات خلال عام 2023، في أشهر مارس، يونيو، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، لخوض مباريات ودية، بجانب المواجهات الرسمية في تصفيات “يورو 2024″، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.
وواصل كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم خلال منافسات عام 2023، ونجح في تسجيل 10 أهداف؛ ليرفع عدد أهدافه الدولية إلى 128 هدفًا خلال 204 مباريات.
ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 3 أهداف أمام ليشتنتشاين، وأحرز هدفين ضد كل من؛ لوكسمبورج، سلوفاكيا والبوسنة، بالإضافة إلى هدف في شباك أيسلندا ضمن التصفيات المؤهلة إلى “يورو 2024”.
وسجل لاعب واحد فقط عدد أهداف أكثر من كريستيانو رونالدو في عام 2023، وهو النجم روميلو لوكاكو، حيث نجح في إحراز 15 هدفًا مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، ليصل إلى 83 هدفًا في 113 لقاء دولي.
على الجانب الآخر، ظهر ليونيل ميسي بشكل مميز مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في عام 2023، ونجح في تسجيل 8 أهداف، ليرفع عدد أهدافه إلى 106 أهداف خلال 180 مباراة دولية.