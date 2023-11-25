كريستيانو رونالدو يتفوق على نجوم العالم في 2023

خطف قائد النصر ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الأنظار خلال منافسات العام الحالي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة.

أرقام مميزة لكريستيانو رونالدو

وواصل كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، تألقه مع النصر في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل ثنائية ضد الأخدود بالأمس، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 40 في الموسم الرياضي الحالي 2023\ 2024.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 28 هدفًا، كما قدم 12 تمريرة حاسمة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في العالم في 2023.

كما وصل رونالدو إلى المساهمة التهديفية رقم 61 في عام 2023، حيث خاض 52 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ومنتخب البرتغال؛ شهدت تسجيله لـ48 هدفًا، بالإضافة إلى صناعته لـ13 هدفًا.

ورفع كريستيانو رونالدو، رصيده إلى 15 هدفًا في دوري روشن السعودي، ليُعزز تواجده في صدارة قائمة الهدافين، وبفارق 5 أهداف، عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

فوز النصر ضد الأخدود

ولعب النصر ضد الأخدود على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، ليُعزز تواجده في المركز الثاني بـ34 نقطة.