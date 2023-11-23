كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي إيداع مبلغ التعويض في الشهر التالي لاعتماد طلب التسجيل بـ ساند موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة المودة تتوج بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية بـ 7 معايير و118 مؤشرًا طيور الفلامنجو تزهو بألوانها الوردية في بحيرة وندر جاردن رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الاتفاق وظائف تعاقدية في وزارة الخارجية تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم
يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يتوسط خلال الفترة المقبلة لإحضار أحد لاعبي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف فريق النصر في العام المقبل.
وقال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحفية “ماركا” الإسبانية عبر برنامج “دورينا غير” على قناة “السعودية”: “النصر يُفاوض كاسيميرو، وكريستيانو رونالدو همزة الوصل بين الطرفين”.
وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لنادي الاتفاق في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.
كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.
وكان كاسيميرو انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.
رئيس تحرير الماركا الإسبانية:#النصر يُفاوض كاسيميرو، و #رونالدو همزة الوصل بين الطرفين@jfelixdiaz#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/mUW26Jdbvu
— #دورينا_غير (@SBA_sport) November 22, 2023