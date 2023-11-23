كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يتوسط خلال الفترة المقبلة لإحضار أحد لاعبي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف فريق النصر في العام المقبل.

وقال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحفية “ماركا” الإسبانية عبر برنامج “دورينا غير” على قناة “السعودية”: “النصر يُفاوض كاسيميرو، وكريستيانو رونالدو همزة الوصل بين الطرفين”.

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لنادي الاتفاق في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وكان كاسيميرو انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.