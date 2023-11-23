Icon

كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي Icon إيداع مبلغ التعويض في الشهر التالي لاعتماد طلب التسجيل بـ ساند Icon موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا Icon إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة Icon المودة تتوج بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية بـ 7 معايير و118 مؤشرًا Icon طيور الفلامنجو تزهو بألوانها الوردية في بحيرة وندر جاردن Icon رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال Icon تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الاتفاق Icon وظائف تعاقدية في وزارة الخارجية Icon تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في العام المقبل

كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يتوسط خلال الفترة المقبلة لإحضار أحد لاعبي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف فريق النصر في العام المقبل.

وقال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحفية “ماركا” الإسبانية عبر برنامج “دورينا غير” على قناة “السعودية”: “النصر يُفاوض كاسيميرو، وكريستيانو رونالدو همزة الوصل بين الطرفين”.

قد يهمّك أيضاً
المدني يحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: ابقوا في أماكن آمنة

المدني يحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: ابقوا في أماكن آمنة

هند صبري تستقيل من الأمم المتحدة بعد 13 عامًا من العمل الإنساني

هند صبري تستقيل من الأمم المتحدة بعد 13 عامًا من العمل الإنساني

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لنادي الاتفاق في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون- كاسيميرو - 1 - مانشستر يونايتد
كاسيميرو

كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وكان كاسيميرو انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة