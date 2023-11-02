كريستيانو رونالدو يستهدف تعزيز صدارته لهدافي دوري روشن

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتجاوز عقبة الخليج في دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يسعى لهز الشباك

ويأمل كريستيانو رونالدو في استعادة حاسة التهديف سريعًا، والتسجيل أمام الخليج؛ لتعزيز تواجده في صدارة هدافي دوري روشن السعودي، بعدما غاب عن هز الشباك الفيحاء في الجولة الماضية، حيث قدم تمريرة حاسمة.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 11 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، زميله في النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا ونجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وخاض كريستيانو رونالدو 10 مباريات في دوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولم يُستبدل سوى مرتين، وسجل 11 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وصنع 7 فرص، واكتسب ركلة جزاء.

مباراة النصر ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الخليج، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.