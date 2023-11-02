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خلال مباراة النصر ضد الخليج

كريستيانو رونالدو يستهدف تعزيز صدارته لهدافي دوري روشن

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
كريستيانو رونالدو يستهدف تعزيز صدارته لهدافي دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتجاوز عقبة الخليج في دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يسعى لهز الشباك

ويأمل كريستيانو رونالدو في استعادة حاسة التهديف سريعًا، والتسجيل أمام الخليج؛ لتعزيز تواجده في صدارة هدافي دوري روشن السعودي، بعدما غاب عن هز الشباك الفيحاء في الجولة الماضية، حيث قدم تمريرة حاسمة.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 11 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، زميله في النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا ونجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وخاض كريستيانو رونالدو 10 مباريات في دوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولم يُستبدل سوى مرتين، وسجل 11 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وصنع 7 فرص، واكتسب ركلة جزاء.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

مباراة النصر ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الخليج، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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