كريستيانو رونالدو يعزز تواجده في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع النصر ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، عن قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف هذا الموسم، وجاء كريستيانو رونالدو في الصدارة برصيد 22 مساهمة.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 15 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بالتساوي مع رياض محرز “الأهلي” ومراد باتنا “الفتح”.

ونجح مراد باتنا، في المساهمة بتسجيل 14 هدفًا، بالتساوي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، يليه زميله البرازيلي مالكوم برصيد 13 مساهمة تهديفية.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والتعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، يليه الرياض بـ14 نقطة، الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.