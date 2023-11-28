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متفوقًا على باتنا وميتروفيتش

كريستيانو رونالدو يعزز تواجده في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
كريستيانو رونالدو يعزز تواجده في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع النصر ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، عن قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف هذا الموسم، وجاء كريستيانو رونالدو في الصدارة برصيد 22 مساهمة.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 15 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بالتساوي مع رياض محرز “الأهلي” ومراد باتنا “الفتح”.

ونجح مراد باتنا، في المساهمة بتسجيل 14 هدفًا، بالتساوي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، يليه زميله البرازيلي مالكوم برصيد 13 مساهمة تهديفية.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والتعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، يليه الرياض بـ14 نقطة، الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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