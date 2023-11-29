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قبل الديربي ضد الهلال بالدوري

كريستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر اليوم

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
كريستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر اليوم
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد إصابته أمام بيرسبوليس الإيراني.

كريستيانو رونالدو لم يُشارك بالتدريبات

وأكد الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن كريستيانو رونالدو لم يُشارك في التدريبات الجماعية اليوم، حيث تواجد في مقر نادي النصر، واكتفى بأداء تمارين استرجاعية منفردًا.

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وتُسيطر حالة من الغموض على موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في الديربي، بعدما تعرض لإصابة في الرقبة ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 78.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

مباراة الهلال ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وقبل ديربي الرياض المرتقب، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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