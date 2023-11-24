كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الأخدود سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم الرياض يقلب الطاولة على التعاون باللحظات الأخيرة اليوم الطالع الأخير من الوسم والمنزلة الأخيرة من الخريف في الظهور الأول لـ جاياردو .. الاتحاد ينجو أمام الاتفاق بالتعادل قصة امرأة خلعت زوجها بعدما أكملت دراستها وتوظفت لتتزوج من آخر جماهير الاتحاد تهاجم حمدالله واللاعب يرد بهدف التعادل إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا الأكلات الجنوبية تجذب زوار مهرجان الوليمة موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والتشكيل المتوقع
كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة نادي الأخدود بعد قليل في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل أصفر الرياض كالتالي: “راغد النجار، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.
وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت المملكة على ملعب الأول بارك في الرياض.
وكانت مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن افتُتحت اليوم، بتعادل الاتحاد مع الاتفاق وفوز الرياض على التعاون بنتيجة 2- 1.