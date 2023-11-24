كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الأخدود

كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة نادي الأخدود بعد قليل في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

كريستيانو رونالدو أساسيًا

وجاء تشكيل أصفر الرياض كالتالي: “راغد النجار، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت المملكة على ملعب الأول بارك في الرياض.

وكانت مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن افتُتحت اليوم، بتعادل الاتحاد مع الاتفاق وفوز الرياض على التعاون بنتيجة 2- 1.