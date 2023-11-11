كريستيانو رونالدو ينفرد بـ صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي

انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر بصدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك الوحدة ضمن المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

صدارة هدافي الدوري السعودي

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 13 لينفرد بالصدارة، بفارق 3 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال، وبفارق 5 أهداف عن النجم الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي تاليسكا.

وفي الشوط الأول من مباراة النصر والوحدة، سجل البرازيلي أليكس تيليس الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ11 ثم أضاف الفريق الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالإله العمري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثالث للنصر بالدقيقة الخمسين ثم قلص اللاعب البرازيلي أنسيلمو الفارق محرزًا الهدف الأول لنادي الوحدة في الدقيقة الـ82.

وفي يوم أمس، تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما في مباراة الاتحاد وأبها، حيث ساهم في الأهداف الـ4 التي سجلها نادي الاتحاد بصناعته هدفًا وتسجيله 3 أهداف ” هاتريك”.