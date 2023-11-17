كريستيانو رونالدو يواصل تألقه بـ3 أرقام مميزة

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واصل النجم كريستيانو رونالدو تألقه اللافت، ولعب دورًا بارزًا في فوز منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد ليختنشتاين.
ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل أول أهداف منتخب البرتغال ضد ليختنشتاين، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في تصفيات “يورو 2024″، ويتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
وعزز كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات، بعدما رفع رصيده إلى 126 هدفًا في مسيرته الدولية، خلال 204 مباريات خاضها مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.
كما رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 46 هدفًا في 60 مواجهة خاضها منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك بالإضافة إلى تقديمه لـ12 تمريرة حاسمة سواء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أو منتخب البرتغال.
وحل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضيفًا على ليختنشتاين بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وانتهت المباراة بفوز “برازيل أوروبا” بهدفين دون رد.
ورفعت البرتغال رصيدها إلى 27 نقطة من 9 انتصارات متتالية، لتعزز تواجدها في صدارة مجموعتها بتصفيات “يورو 2024“، وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين، منتخب سلوفاكيا الوصيف بـ19 نقطة.