كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه في دوري روشن السعودي، ليُعزز تواجده في صدارة الهدافين.

كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة

وتألق كريستيانو رونالدو في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هدفين ضد الأخدود، ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين؛ ويُساهم في فوز النصر بثلاثة أهداف دون رد.

ويأتي نجم فريق الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو، برصيد 11 هدفًا، يليه زميله البرازيلي مالكوم برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع نجم ضمك، الكاميروني كيفين نكودو.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والتعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، يليه الرياض بـ14 نقطة، الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.