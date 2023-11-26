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بعد نهاية منافسات الجولة الـ14

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه في دوري روشن السعودي، ليُعزز تواجده في صدارة الهدافين.

كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة

وتألق كريستيانو رونالدو في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هدفين ضد الأخدود، ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين؛ ويُساهم في فوز النصر بثلاثة أهداف دون رد.

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الأفارقة سلاح الرائد الهجومي في دوري روشن

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ويأتي نجم فريق الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو، برصيد 11 هدفًا، يليه زميله البرازيلي مالكوم برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع نجم ضمك، الكاميروني كيفين نكودو.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والتعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، يليه الرياض بـ14 نقطة، الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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