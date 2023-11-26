كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين ريال مدريد يُرحب بعودة زيدان في ولاية ثالثة توصية بتوزيع قرابة 71 مليون ريال أرباح الوطنية للتربية والتعليم الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته الآسيوية 20 وظيفة شاغرة لدى هيئة المواصفات أسمنت القصيم توزع أرباحًا قيمتها 58.5 مليون ريال لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا حبس وزير الداخلية الكويتي الأسبق وآخرين 7 سنوات موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك بدوري الأبطال ياسين بونو يتفوق على ميندي وغروهي
واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه في دوري روشن السعودي، ليُعزز تواجده في صدارة الهدافين.
وتألق كريستيانو رونالدو في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هدفين ضد الأخدود، ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين؛ ويُساهم في فوز النصر بثلاثة أهداف دون رد.
ويأتي نجم فريق الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو، برصيد 11 هدفًا، يليه زميله البرازيلي مالكوم برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع نجم ضمك، الكاميروني كيفين نكودو.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والتعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.
ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، يليه الرياض بـ14 نقطة، الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.