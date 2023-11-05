كريم بنزيما يبدأ مشواره الآسيوي مع الاتحاد غدًا مساند يرد على امرأة ترغب في استقدام طباخ من المغرب توضيح من هيئة تقويم التعليم والتدريب لمن هم على قائمة الانتظار حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ12 بدوري روشن بداية اختبارات مواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية اليوم محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرياض مطالبات باستمرار تعليق الدراسة غدًا في مكة والجموم والكامل الأرصاد: رفع درجة التحذير على العاصمة المقدسة إلى اللون الأحمر لماذا سيارات تسلا عصية على السرقة؟! بالصور.. ختام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2023 بالرياض
يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد الاثنين.
وأكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الاتحاد ضد القوة الجوية العراقي، أن كريم بنزيما سيكون متواجدًا في مباراة الغد، وسيُشارك كأساسي.
وغاب كريم بنزيما عن المشاركة في انطلاقة مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بداعي الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.
ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن القوة الجوية العراقي الوصيف.