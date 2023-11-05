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خلال مواجهة القوة الجوية العراقي

كريم بنزيما يبدأ مشواره الآسيوي مع الاتحاد غدًا

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
كريم بنزيما يبدأ مشواره الآسيوي مع الاتحاد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد الاثنين.

كريم بنزيما يستعد للمشاركة بآسيا

وأكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الاتحاد ضد القوة الجوية العراقي، أن كريم بنزيما سيكون متواجدًا في مباراة الغد، وسيُشارك كأساسي.

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وغاب كريم بنزيما عن المشاركة في انطلاقة مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بداعي الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد في دوري أبطال آسيا - دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن القوة الجوية العراقي الوصيف.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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