كريم بنزيما يبدأ مشواره الآسيوي مع الاتحاد غدًا

يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد الاثنين.

كريم بنزيما يستعد للمشاركة بآسيا

وأكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الاتحاد ضد القوة الجوية العراقي، أن كريم بنزيما سيكون متواجدًا في مباراة الغد، وسيُشارك كأساسي.

وغاب كريم بنزيما عن المشاركة في انطلاقة مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بداعي الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن القوة الجوية العراقي الوصيف.