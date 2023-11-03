كريم بنزيما يسعى لمواصلة تألقه بدوري روشن

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يأمل النجم الفرنسي كريم بنزيما، في مواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة الشباب.
ويُقدم كريم بنزيما مستوى مميزًا مع الاتحاد في المباريات الأخيرة بدوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف آخر 5 لقاءات، بعدما أحرز هدفًا واحدًا أول 5 مواجهات، ما يُحفزه لمواصلة التألق.
وتعول الجماهير الاتحادية كثيرًا على خبرات كريم بنزيما، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر 4 جولات، حيث اكتفى بالتعادل 3 مرات، والخسارة مرة.
وشارك كريم بنزيما في 9 مباريات بدوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولم يُستبدل سوى مرة، وأحرز 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وصنع 22 فرصة، وقام بـ18 تسديدة على المرمى.
ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الشباب ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.