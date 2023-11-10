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ضمن منافسات الجولة الـ13

كريم بنزيما يقود التشكيل المتوقع للاتحاد ضد أبها

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ مساءً
كريم بنزيما يقود التشكيل المتوقع للاتحاد ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني المؤقت للاتحاد، حسن خليفة على تشكيل العميد في مواجهة أبها اليوم، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما.

مباراة الاتحاد ضد أبها

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة الاتحاد ضد أبها، المقرر إقامتها عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

كريم بنزيما يقود الهجوم

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الاتحاد ضد أبها، عودة الثلاثي الأجنبي فابينيو، إيغور كورونادو، وفيليبي، وسيغيب رومارينيو للإرهاق، على أن يقود الهجوم كريم بنزيما، أملًا في هز الشباك مبكرًا وقيادة الفريق لتحقيق الفوز.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي لويس، مهند الشنقيطي، فابينيو، نغولو كانتي، صالح العمري، إيغور كورونادو، كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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