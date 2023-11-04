Icon

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار غزيرة توخوا الحذر Icon سالم الدوسري يُسير على خُطى الشمراني Icon كريم بنزيما يُفضل بيدري على بيلبنجهام Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon كريستيانو رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج Icon وظائف شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي Icon الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020 Icon وظائف شاغرة لدى فروع متاجر الرقيب Icon وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في تصويت جائزة كوبا 2023

كريم بنزيما يُفضل بيدري على بيلبنجهام

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
كريم بنزيما يُفضل بيدري على بيلبنجهام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عن اختيارات نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما في جائزة كوبا 2023، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.

اختيارات كريم بنزيما

وأوضح فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن كريم بنزيما منح الصوت الأول إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إدواردو كامافينجا، والثاني لنجم برشلونة، بيدري.

قد يهمّك أيضاً
الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء

الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء

ركلات الترجيح تصعد بـ الخليج لربع نهائي كأس الملك

ركلات الترجيح تصعد بـ الخليج لربع نهائي كأس الملك

بيدري
بيدري – المصدر @FCBarcelona

وأشار خبير انتقالات اللاعبين، إلى أن كريم بنزيما، منح الصوت الثالث لنجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام، والذي فاز بجائزة كوبا 2023 في النهاية.

وتعجب كثيرون من وضع بنزيما، النجم الإنجليزي في المركز الثالث بالتصويت، رغم كونه النجم الأول لريال مدريد خلال الفترة الحالية، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجماهير المرينغي.

بيلينجهام
بيلينجهام – المصدر @realmadriden

تألق بيلينجهام مع ريال مدريد

وانتقل بيلينجهام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الصيف الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

ويُقدم بيلينجهام، مستوى مميزًا، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، خلال 13 مباراة خاضها في مختلف البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم.

جود بيلينغهام
بيلينجهام – المصدر @realmadrid

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك في تمرين وطن 93
السعودية اليوم

قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك...

السعودية اليوم
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن
آخر الاخبار

حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث
أخبار رئيسية

قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون...

أخبار رئيسية
هل يُمكن تقليص عقوبة إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات ؟
الرياضة

هل يُمكن تقليص عقوبة إيقاف سلطان الغنام...

الرياضة
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار...

السوق
وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن

وظائف