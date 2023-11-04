كريم بنزيما يُفضل بيدري على بيلبنجهام

كشف خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عن اختيارات نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما في جائزة كوبا 2023، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.

اختيارات كريم بنزيما

وأوضح فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن كريم بنزيما منح الصوت الأول إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إدواردو كامافينجا، والثاني لنجم برشلونة، بيدري.

وأشار خبير انتقالات اللاعبين، إلى أن كريم بنزيما، منح الصوت الثالث لنجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام، والذي فاز بجائزة كوبا 2023 في النهاية.

وتعجب كثيرون من وضع بنزيما، النجم الإنجليزي في المركز الثالث بالتصويت، رغم كونه النجم الأول لريال مدريد خلال الفترة الحالية، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجماهير المرينغي.

تألق بيلينجهام مع ريال مدريد

وانتقل بيلينجهام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الصيف الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

ويُقدم بيلينجهام، مستوى مميزًا، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، خلال 13 مباراة خاضها في مختلف البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم.