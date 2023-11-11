كريم بنزيما يُكرر رقم كورونادو

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خطف النجم الفرنسي كريم بنزيما، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أبها، ليُساهم في استعادة العميد لنغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي.
ولعب الاتحاد ضد أبها على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بنتيجة 4\2، ليرفع رصيده 24 نقطة في المركز الخامس.
وشارك كريم بنزيما بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد أبها بالأمس، ونجح في تسجيل ثلاثية، ليكون هذا الهاتريك رقم 14 في مسيرته الاحترافية مع أولمبيك ليون، ريال مدريد والعميد، وذلك وفقًا لشبكة “بليتشر ريبورت”.
ولفتت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن بنزيما شارك في جميع الأهداف التي سجلها الاتحاد، حيث أحرز ثلاثية وصنع هدفًا سجله البرازيلي إيغور كورونا، وذلك للمرة الأولى في مسيرته مع العميد بدوري روشن السعودي.
ويُعد كريم بنزيما أول لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُشارك في 4 أهداف خلال مباراة واحدة بدوري المحترفين، منذ أن فعلها كورونادو قبل عامين، عندما صنع 3 أهداف وأحرز هدف.
ورفع كريم بنزيما رصيده إلى 8 أهداف، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، بالتساوي مع نجم النصر، أندرسون تاليسكا صاحب المركز الثالث، وذلك بجانبه صناعته لـ4 أهداف.