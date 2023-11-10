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بعدما سجل هدفًا بلقاء الاتحاد ضد أبها

كريم بنزيما يُهدد نجم الهلال في ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
كريم بنزيما يُهدد نجم الهلال في ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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يهدد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، نجم الهلال سالم الدوسري في ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

هدافي الدوري السعودي

ونجح بنزيما في إحراز سادس أهدافه في دوري روشن الموسم الحالي، وذلك بعد الهدف الذي سجله في شباك أبها خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة الـ13 من عمر المسابقة.

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وسجل الدوسري حتى الآن 7 أهداف، أي أن بنزيما بحاجة لتسجيل هدفين في شباك أبها اليوم ليصل إلى 8 أهداف ويتخطى الدوسري في قائمة ترتيب الهدافين.

وأنهى نادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للعميد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38.

بنزيما - الاتحاد وأبها

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، حسن كادش، لويز فيليبي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، إيجور كورونادو، كريم بنزيما”.

وكان مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، قرر إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الكروي الأول بعد الخسارة يوم الاثنين الماضي من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن سانتو كان فاز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي مع الاتحاد في الموسم الماضي.

 

الهلال ضد مومباي سيتي - 3 - سالم الدوسري

 

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