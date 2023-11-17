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كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه
المواطن - فريق التحرير

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انتهى اجتماع عقدته رئيسة مولدوفا Maia Sandu مع ضيفها الذي يقوم منذ أمس الخميس بزيارة رسمية لبلدها المجاور لأوكرانيا، وهو الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيللين، بانقضاض كلبها على الضيف وعضّه بأصبع يده، بحسب ترجمة لما ذكرته قناة “TVR” التلفزيونية المحلية.

تفاصيل الحادث

وبحسب العربية، روت القناة أن الرئيسة البالغة 41 عامًا، دعت ضيفها لنزهة معها في باحة مقرها الإداري بالعاصمة تشيسيناو، وأثناءها ظهر كلبها المعروف باسم كودروك، فاقتربت منه وداعبته وهو منبطح على الأرض، وفجأة اقترب الضيف النمساوي ليداعب “كودروك” أيضا، إلا أن الكلب ظن العكس، فعاجله بعضة مشهودة على مرأى من الحرس الرئاسي والمرافقين، فأسرع موظفون وأبعدوا كودروك واحتجزوه.

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