كلمات مورينيو تُقربه من تدريب الأهلي .. كيف ؟

طالبت جماهير الأهلي من قبل، إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول بعد التعادل مع نادي الشباب في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.

وتفكر جماهير الراقي، في تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب للفريق الكروي الأول بالأهلي.

كلمات مورينيو

وما زاد الأمل عند جماهير الراقي، هو حديث مورينيو من قبل في وسائل الإعلام الإيطالية حينما قال: “أعتقد أنني سأذهب يومًا للسعودية، ومع ذلك أقول يومًا ما لا أقصد غدًا أو حتى بعد غد”.

جدير بالذكر أن المدرب يايسله كان تولى تدريب النادي الأهلي في صيف 2023 خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.