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مؤكدًا أنه لم يبلغه برغبته في الرحيل

كلوب: لا أعرف شيئًا عن عرض الاتحاد لمحمد صلاح

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
كلوب: لا أعرف شيئًا عن عرض الاتحاد لمحمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني الألماني يورجن كلوب، على الأنباء المتداولة بشأن تقديم الاتحاد لعرض آخر، لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري محمد صلاح.

كلوب يُعلق على عرض الاتحاد لصلاح

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحافي الذي أُقيم، اليوم الجمعة، قائلًا: “لم يأت إليّ محمد صلاح مطلقًا وقال إنه يريد الرحيل.. لم أفكر قط في الأمر ولو لثانية واحدة”.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC_Arabic

وأضاف كلوب: “لا أعرف شيئًا عن عرض الاتحاد، لكنه ليس مهمًا، محمد صلاح هنا.. يمكنك أن ترى أنه هنا، إنه يستمتع بالفريق كثيرًا.. ليس هناك شيء آخر”.

ويُقدم صلاح مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم، ويُنافس على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر أكتوبر، بعد تسجيله 5 أهداف، بواقع ثنائية أمام برايتون وإيفرتون، وهدف ضد نوتنجهام فورست.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC_Arabic

محاولات اتحادية لضم محمد صلاح

وحاول نادي الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي، وأكدت تقارير أن العرض الأخير وصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب الألماني تمسكوا باستمراره.

ويتوقع أن يحاول نادي الاتحاد مرة أخرى الحصول على خدمات النجم المصري الدولي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الحالي.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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