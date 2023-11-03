كلوب: لا أعرف شيئًا عن عرض الاتحاد لمحمد صلاح

علق المدير الفني الألماني يورجن كلوب، على الأنباء المتداولة بشأن تقديم الاتحاد لعرض آخر، لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري محمد صلاح.

كلوب يُعلق على عرض الاتحاد لصلاح

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحافي الذي أُقيم، اليوم الجمعة، قائلًا: “لم يأت إليّ محمد صلاح مطلقًا وقال إنه يريد الرحيل.. لم أفكر قط في الأمر ولو لثانية واحدة”.

وأضاف كلوب: “لا أعرف شيئًا عن عرض الاتحاد، لكنه ليس مهمًا، محمد صلاح هنا.. يمكنك أن ترى أنه هنا، إنه يستمتع بالفريق كثيرًا.. ليس هناك شيء آخر”.

ويُقدم صلاح مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم، ويُنافس على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر أكتوبر، بعد تسجيله 5 أهداف، بواقع ثنائية أمام برايتون وإيفرتون، وهدف ضد نوتنجهام فورست.

محاولات اتحادية لضم محمد صلاح

وحاول نادي الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي، وأكدت تقارير أن العرض الأخير وصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب الألماني تمسكوا باستمراره.

ويتوقع أن يحاول نادي الاتحاد مرة أخرى الحصول على خدمات النجم المصري الدولي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الحالي.