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لخريجي المرحلة الثانوية

كلية المسجد النبوي تبدأ التسجيل الإلكتروني

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
كلية المسجد النبوي تبدأ التسجيل الإلكتروني
المواطن - واس

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أعلنت كلية المسجد النبوي بدء التسجيل الإلكتروني لخريجي المرحلة الثانوية، للدراسة بالكلية للفصل الدراسي الثاني 1445هـ، ويستمر التسجيل حتى الـ 26 من جمادى الأولى الجاري.

أقسام كلية المسجد النبوي

وبيّنت الكلية أن القبول يشمل أقسام الشريعة، والقرآن الكريم وعلومه، والسنة وعلومها، والعقيدة، وقسم اللغة العربية، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على شروط وخطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية على الرابط.

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شروط القبول

واشترطت الكلية في المتقدمين والمتقدمات ضرورة توفر الشروط التالية:

كلية المسجد النبوي كلية المسجد النبوي

يذكر أن كلية المسجد النبوي هي كلية علمية شرعية افتتحت في 1431/10/16هـ الموافق 2010/9/25م ، تقع داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، يُمٌكِن لطلبة العلم الحاصلين على الشهادة الثانوية من مواصلة دراستهم الجامعية في أحد أقسامها, من دون اشتراط سن معينة للطالب/ـة.

 

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