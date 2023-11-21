كلية المسجد النبوي تبدأ التسجيل الإلكتروني

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟ حالة جوية متوقعة تبدأ غدًا وتنتهي الجمعة نجم : الاعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام برعاية الملك سلمان.. انطلاق دورة الألعاب السعودية 2023 السبت المقبل بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد بعض واردات السعودية من روسيا والصين توقع استمرار تراجع درجات الحرارة اليوم تفاصيل وظائف الضيافة الجوية في طيران ناس التأمينات : تأكدوا من تسجيل سبب الاستبعاد الصحيح حال إنهاء العقد صندوق الاستثمارات يشتري 20% من أسهم لتيس الذهبية الصلع الوراثي يأتي من الأخوال أكثر
أعلنت كلية المسجد النبوي بدء التسجيل الإلكتروني لخريجي المرحلة الثانوية، للدراسة بالكلية للفصل الدراسي الثاني 1445هـ، ويستمر التسجيل حتى الـ 26 من جمادى الأولى الجاري.
وبيّنت الكلية أن القبول يشمل أقسام الشريعة، والقرآن الكريم وعلومه، والسنة وعلومها، والعقيدة، وقسم اللغة العربية، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على شروط وخطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية على الرابط.
واشترطت الكلية في المتقدمين والمتقدمات ضرورة توفر الشروط التالية:
يذكر أن كلية المسجد النبوي هي كلية علمية شرعية افتتحت في 1431/10/16هـ الموافق 2010/9/25م ، تقع داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، يُمٌكِن لطلبة العلم الحاصلين على الشهادة الثانوية من مواصلة دراستهم الجامعية في أحد أقسامها, من دون اشتراط سن معينة للطالب/ـة.