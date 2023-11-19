الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 تصل مطار العريش كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال جسر الملك فهد: سجل الأسرة لا يعتد به كوثيقة سفر رياض محرز الأكثر صناعة للفرص المنتخب السعودي عينه على الصدارة غاياردو خامس أرجنتيني يقود الاتحاد أمطار السيل الكبير شمال الطائف أعراض إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية منها الشريان: العربية سابقة في الغباء المهني وتمارس دعاية سياسية بليدة.. والمهيني يرد الأرصاد الجوية : رفع درجة الإنذار على الرياض وحائل إلى اللون الأحمر
أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن طرح (12) وظيفة أكاديمية (للرجال)، وترغب في شغلها بكوادر وطنية مؤهلة عن طريق التعاقد وذلك للعمل في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والعدالـة الجنائية وعلـوم الأدلة والعلوم الإدارية، والعلوم الاجتماعية واللغات.
وأوضحت الكلية أنه يمكن التقديم على الوظائف المذكـورة والاطلاع على المؤهلات والشـروط المطلوبـة مـن خلال زيارة الموقع الإلكتروني مشيرة إلى أن التقديم سيبدأ من يوم الثلاثاء 7/ 5/ 1445هـ حتى يوم الخميس 9/ 5/ 1445هـ.