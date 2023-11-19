كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن طرح (12) وظيفة أكاديمية (للرجال)، وترغب في شغلها بكوادر وطنية مؤهلة عن طريق التعاقد وذلك للعمل في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والعدالـة الجنائية وعلـوم الأدلة والعلوم الإدارية، والعلوم الاجتماعية واللغات.

وأوضحت الكلية أنه يمكن التقديم على الوظائف المذكـورة والاطلاع على المؤهلات والشـروط المطلوبـة مـن خلال زيارة الموقع الإلكتروني مشيرة إلى أن التقديم سيبدأ من يوم الثلاثاء 7/ 5/ 1445هـ حتى يوم الخميس 9/ 5/ 1445هـ.