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كم فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر؟ تقويم التعليم تُجيب

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
كم فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر؟ تقويم التعليم تُجيب
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت هيئة تقويم التعليم مع استفسارات بشأن آلية التقديم في الاختبار الرقمي بعد أدائه.

فترة الحظر

وقالت تقويم التعليم عبر منصة إكس: يرجى الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر بمدة زمنية تقدر بـ30 يومًا.

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أكدت هيئة تقويم التعليم أن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، علمًا أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

الاعتراض على النتائج

وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.

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