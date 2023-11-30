كم فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر؟ تقويم التعليم تُجيب وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية قلبي تعيد الفرحة لأسرة سودانية بعد نجاح عملية قسطرة لابنها استبعاد حسن كادش من قائمة الاتحاد ضد الخليج وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي 11 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا الاتحاد لا يخسر ضد الخليج أهم ما قاله هنري كيسنجر عن السعودية في مذكراته وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط
تفاعلت هيئة تقويم التعليم مع استفسارات بشأن آلية التقديم في الاختبار الرقمي بعد أدائه.
وقالت تقويم التعليم عبر منصة إكس: يرجى الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر بمدة زمنية تقدر بـ30 يومًا.
أكدت هيئة تقويم التعليم أن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، علمًا أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.
وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.