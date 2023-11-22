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زيادة بطيئة وثابتة في رصده

كورونا يهدد بـ سارس-كوف-2

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
كورونا يهدد بـ سارس-كوف-2
المواطن - فريق التحرير

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لا يزال فيروس كورونا (كوفيد-19) يشكل تهديدًا مع انتشار متحور جديد من فيروس كورونا المسبب للوباء بشكل مطرد في أنحاء العالم، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء.

وقالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن “الفيروس سارس-كوف-2، ينتشر في كل بلد في الوقت الحالي ولا يزال يشكل تهديدًا”.

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وأضافت خلال نقاش على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة “علينا أن نبقى يقظين لأن الفيروس ينتشر ويتطور ويتغير”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

3 متحورات

حاليًا هناك ثلاث متحورات جديدة تثير القلق هي XBB.1.5 وXXB.1.16 وEG.5 وست متحورات قيد المراقبة، من دون أن تبلغ مستوى إثارة القلق.

ويجري نقل أحد المتحورات الست، هي BA.2.86، إلى المستوى الأعلى بين المتحورات المثيرة للقلق.

ووفق كيرخوف “لا نرى تغييرًا في خطورتها” مقارنة بالمتحورات الفرعية الأخرى، لكننا “شهدنا زيادة بطيئة وثابتة في رصدها في أنحاء العالم”.

وتنشر منظمة الصحة العالمية أيضًا تقييمًا جديدًا لمخاطر المتحور EG.5، والتي تمثل نحو نصف التسلسلات المشتركة عالميًا، علمًا بأن منظمة الصحة العالمية لم ترصد أيضًا تغييرًا في خطورتها.

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