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مؤكدًا أن هازارد لاعبه المفضل

كولوسيفسكي: صلاح مذهل ورونالدو من أعظم اللاعبين بالتاريخ

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
كولوسيفسكي: صلاح مذهل ورونالدو من أعظم اللاعبين بالتاريخ
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم توتنهام هوتسبير، السويدي ديان كولوسيفسكي، عن قائمته لأفضل 5 أجنحة تواجدت في تاريخ الدوري الإنجليزي، وشهدت تواجد نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

هازارد يتفوق على رونالدو

ووضع كولوسيفسكي، النجم رونالدو في المركز الثاني بقائمته، وعلق قائلًا: “هو صديق رائع ولاعب كرة قدم مذهل، هو من بين أعظم اللاعبين على مر التاريخ، أكن له احترامًا هائلًا”.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

ويتفوق النجم البلجيكي إدين هازارد على رونالدو في قائمة النجم السويدي، ليعلق قائلًا: “هو لاعبي المفضل منذ صغري ومنحني شعور السعادة، كل من شاهده كان سعيدًا، سواء بتسجيله أو صناعته للأهداف”.

وأضاف كولوسيفسكي في حديثه لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “بالطبع شاهدته كثيرًا وأحاول تقليد الكثير من لقطاته، رغم كوني أطول وبالتالي الأمر أصعب”.

هازارد
هازارد

اختيارات كولوسيفسكي في قائمة الأفضل

وتواجد نجم ليفربول المصري محمد صلاح في المركز الثالث بقائمته، وعلق النجم السويدي عليه قائلًا: “في كل موسم يسجل 20 أو 25 هدفًا على الأقل، ويصنع 20 آخرين، هو لاعب مذهل”.

وواصل تصريحاته عن محمد صلاح، قائلًا: “عام بعد عام يمكن مشاهدة العمل الجاد الذي يقدمه، هو لاعب عظيم ومن بين أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ البريميرليج”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وأضاف: “في المركز الرابع يتواجد البرازيلي ويليان، هو لاعب لا يصدق ولم يحصل على التقييم الذي يستحقه، من الجيد للغاية مشاهدته، ويقع النجم الويلزي غاريث بيل في المركز الخامس”.

واختتم تصريحاته بشأن غاريث بيل قائلًا: “لم أشاهد شيئًا مماثلًا قبله، لديه تسديدات لا تصدق، كما أنه سريع للغاية، ولعب في العديد من المراكز، وسجل الكثير من الأهداف”.

غاريث بيل
بيل – المصدر @GarethBale11

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