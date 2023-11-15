كولوسيفسكي: صلاح مذهل ورونالدو من أعظم اللاعبين بالتاريخ

كشف نجم توتنهام هوتسبير، السويدي ديان كولوسيفسكي، عن قائمته لأفضل 5 أجنحة تواجدت في تاريخ الدوري الإنجليزي، وشهدت تواجد نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

هازارد يتفوق على رونالدو

ووضع كولوسيفسكي، النجم رونالدو في المركز الثاني بقائمته، وعلق قائلًا: “هو صديق رائع ولاعب كرة قدم مذهل، هو من بين أعظم اللاعبين على مر التاريخ، أكن له احترامًا هائلًا”.

ويتفوق النجم البلجيكي إدين هازارد على رونالدو في قائمة النجم السويدي، ليعلق قائلًا: “هو لاعبي المفضل منذ صغري ومنحني شعور السعادة، كل من شاهده كان سعيدًا، سواء بتسجيله أو صناعته للأهداف”.

وأضاف كولوسيفسكي في حديثه لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “بالطبع شاهدته كثيرًا وأحاول تقليد الكثير من لقطاته، رغم كوني أطول وبالتالي الأمر أصعب”.

اختيارات كولوسيفسكي في قائمة الأفضل

وتواجد نجم ليفربول المصري محمد صلاح في المركز الثالث بقائمته، وعلق النجم السويدي عليه قائلًا: “في كل موسم يسجل 20 أو 25 هدفًا على الأقل، ويصنع 20 آخرين، هو لاعب مذهل”.

وواصل تصريحاته عن محمد صلاح، قائلًا: “عام بعد عام يمكن مشاهدة العمل الجاد الذي يقدمه، هو لاعب عظيم ومن بين أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ البريميرليج”.

وأضاف: “في المركز الرابع يتواجد البرازيلي ويليان، هو لاعب لا يصدق ولم يحصل على التقييم الذي يستحقه، من الجيد للغاية مشاهدته، ويقع النجم الويلزي غاريث بيل في المركز الخامس”.

واختتم تصريحاته بشأن غاريث بيل قائلًا: “لم أشاهد شيئًا مماثلًا قبله، لديه تسديدات لا تصدق، كما أنه سريع للغاية، ولعب في العديد من المراكز، وسجل الكثير من الأهداف”.