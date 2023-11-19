Icon

225 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” Icon كيان السعودية: 443 مليون ريال آثار حريق وحدة التشغيل بمصنع البسفينول Icon فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية Icon الأحوال المدنية: 4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر أبشر Icon تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم “الخليج للتأمين” بسعر 26.30 ريال Icon شاهد.. أمطار غزيرة تكسو بريدة حلة من الجمال Icon 39 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة Icon أمطار غزيرة وسيول وبرد على 11 منطقة Icon الأمطار تغرق سوق واقف في الدوحة Icon برونو فيرنانديز يرفض الذهاب إلى دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
توقعت اكتمال طاقته الإنتاجية بنهاية النصف الأول من 2024

كيان السعودية: 443 مليون ريال آثار حريق وحدة التشغيل بمصنع البسفينول

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
كيان السعودية: 443 مليون ريال آثار حريق وحدة التشغيل بمصنع البسفينول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) من تقييم الآثار الناتجة عن حريق وحدة التشغيل بمصنع البسفينول، وبلغت التقديرات الحالية لهذا الحدث 443 مليون ريال تقريباً.

نتائج الشركة للربع الثالث

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الأحد، أن هذا الأثر انعكس ابتداءً من نتائج الشركة للربع الثالث من العام 2023 ويتوقع أن يستمر حتى نهاية النصف الأول من العام 2024.

قد يهمّك أيضاً
الأمطار تغرق سوق واقف في الدوحة

الأمطار تغرق سوق واقف في الدوحة

الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا

الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا

أوضحت أن مصنع البسفينول يعمل بطاقة إنتاجية جزئية تبلغ نحو 50% والعمل يجري على استئناف عمل الوحدة بكامل طاقتها الإنتاجية بنهاية النصف الأول من عام 2024م،وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.

وذكرت الشركة أنها عملت مع الجهات ذات العلاقة على إجراء التقييم الفني والمالي حول مدة التوقف والأثر المالي المتوقع جراء هذا الحدث والتي تستغرق مدة معينة للحصول على التقارير الأولية.

وقوع حريق محدود

وأعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات “كيان السعودية” عن وقوع حريق محدود يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023م في إحدى وحدات التشغيل بمصنع البسفينول والذي يعتبر مادة أولية لمصنع البولي كاربونيت.

وقالت الشركة إنه تمت السيطرة على الحريق فوراً دون أي تأثير على الوحدات التشغيلية الأخرى للشركة، ولا توجد أي إصابات بشرية.

وأضافت الشركة آنذاك أنها تعمل على تحديد الأسباب وتقييم الآثار الناتجة عن هذا الحريق وتحديد الأثر المالي.

وأشارت إلى أن جميع مصانع الشركة ومرافقها خاضعة للتغطية التأمينية الشاملة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه
الرياضة

رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه

الرياضة
الأهلي والاتحاد يُكثفان محاولات ضم مودريتش
آخر الاخبار

الأهلي والاتحاد يُكثفان محاولات ضم مودريتش

آخر الاخبار
أمازون تتيح الوصول للحسابات الشخصية دون كلمات المرور
تكنولوجيا

أمازون تتيح الوصول للحسابات الشخصية دون كلمات...

تكنولوجيا
كاراسكو يثير قلق جماهير الشباب
آخر الاخبار

كاراسكو يثير قلق جماهير الشباب

آخر الاخبار
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة

السعودية اليوم
مشاهد روحانية من المسجد الحرام في يوم الجمعة
السعودية اليوم

مشاهد روحانية من المسجد الحرام في يوم...

السعودية اليوم
النصر يتجاوز عقبة الدحيل بهاتريك تاليسكا ويعبر لثمن النهائي
أخبار رئيسية

النصر يتجاوز عقبة الدحيل بهاتريك تاليسكا ويعبر...

أخبار رئيسية
السعودية تتعهد بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو 2030
أخبار رئيسية

السعودية تتعهد بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة...

أخبار رئيسية