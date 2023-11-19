225 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” كيان السعودية: 443 مليون ريال آثار حريق وحدة التشغيل بمصنع البسفينول فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية الأحوال المدنية: 4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر أبشر تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم “الخليج للتأمين” بسعر 26.30 ريال شاهد.. أمطار غزيرة تكسو بريدة حلة من الجمال 39 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة أمطار غزيرة وسيول وبرد على 11 منطقة الأمطار تغرق سوق واقف في الدوحة برونو فيرنانديز يرفض الذهاب إلى دوري روشن
انتهت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) من تقييم الآثار الناتجة عن حريق وحدة التشغيل بمصنع البسفينول، وبلغت التقديرات الحالية لهذا الحدث 443 مليون ريال تقريباً.
وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الأحد، أن هذا الأثر انعكس ابتداءً من نتائج الشركة للربع الثالث من العام 2023 ويتوقع أن يستمر حتى نهاية النصف الأول من العام 2024.
أوضحت أن مصنع البسفينول يعمل بطاقة إنتاجية جزئية تبلغ نحو 50% والعمل يجري على استئناف عمل الوحدة بكامل طاقتها الإنتاجية بنهاية النصف الأول من عام 2024م،وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.
وذكرت الشركة أنها عملت مع الجهات ذات العلاقة على إجراء التقييم الفني والمالي حول مدة التوقف والأثر المالي المتوقع جراء هذا الحدث والتي تستغرق مدة معينة للحصول على التقارير الأولية.
وأعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات “كيان السعودية” عن وقوع حريق محدود يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023م في إحدى وحدات التشغيل بمصنع البسفينول والذي يعتبر مادة أولية لمصنع البولي كاربونيت.
وقالت الشركة إنه تمت السيطرة على الحريق فوراً دون أي تأثير على الوحدات التشغيلية الأخرى للشركة، ولا توجد أي إصابات بشرية.
وأضافت الشركة آنذاك أنها تعمل على تحديد الأسباب وتقييم الآثار الناتجة عن هذا الحريق وتحديد الأثر المالي.
وأشارت إلى أن جميع مصانع الشركة ومرافقها خاضعة للتغطية التأمينية الشاملة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها.