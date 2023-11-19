كيان السعودية: 443 مليون ريال آثار حريق وحدة التشغيل بمصنع البسفينول

انتهت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) من تقييم الآثار الناتجة عن حريق وحدة التشغيل بمصنع البسفينول، وبلغت التقديرات الحالية لهذا الحدث 443 مليون ريال تقريباً.

نتائج الشركة للربع الثالث

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الأحد، أن هذا الأثر انعكس ابتداءً من نتائج الشركة للربع الثالث من العام 2023 ويتوقع أن يستمر حتى نهاية النصف الأول من العام 2024.

أوضحت أن مصنع البسفينول يعمل بطاقة إنتاجية جزئية تبلغ نحو 50% والعمل يجري على استئناف عمل الوحدة بكامل طاقتها الإنتاجية بنهاية النصف الأول من عام 2024م،وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.

وذكرت الشركة أنها عملت مع الجهات ذات العلاقة على إجراء التقييم الفني والمالي حول مدة التوقف والأثر المالي المتوقع جراء هذا الحدث والتي تستغرق مدة معينة للحصول على التقارير الأولية.

وقوع حريق محدود

وأعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات “كيان السعودية” عن وقوع حريق محدود يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023م في إحدى وحدات التشغيل بمصنع البسفينول والذي يعتبر مادة أولية لمصنع البولي كاربونيت.

وقالت الشركة إنه تمت السيطرة على الحريق فوراً دون أي تأثير على الوحدات التشغيلية الأخرى للشركة، ولا توجد أي إصابات بشرية.

وأضافت الشركة آنذاك أنها تعمل على تحديد الأسباب وتقييم الآثار الناتجة عن هذا الحريق وتحديد الأثر المالي.

وأشارت إلى أن جميع مصانع الشركة ومرافقها خاضعة للتغطية التأمينية الشاملة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها.