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كيف تحولت وجهة ساديو ماني من الأهلي للنصر؟

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
كيف تحولت وجهة ساديو ماني من الأهلي للنصر؟
المواطن - فريق التحرير

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أثار رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، خالد العيسى حالة من الجدل، بعدما أكد أن الراقي أول من تفاوض مع النجم السنغالي الدولي ساديو ماني، قبل أن تتحول واجهة اللاعب وينتقل رسميًا إلى صفوف النصر.

صفقة ساديو ماني تُثير الجدل

ونجح النصر في ضم ساديو ماني، في الصيف الماضي، وأثارت الصفقة جدًا، وأكد رئيس رابطة دوري المحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، سعد اللذيذ مؤخرًا، أنهم لم يفاوضوا اللاعب، وأن العالمي هو من فاوضه وفقًا للميزانية المخصصة له.

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ساديو ماني
ساديو – المصدر @KingCupSA

العيسى يؤكد تفاوض الأهلي مع ماني

وأكد خالد العيسى خلال مداخلة عبر برنامج “كورة”، أن النادي الأهلي أول من تواصل مع ساديو ماني، مشددًا على أن اللاعب السنغالي وشقيقه، سبق وأن أكدوا ذلك في مقابلة.

وتابع: “كنا أول ناد تواصل مع اللاعب وكان هناك لاعبين من النادي الأهلي مثل ميندي وفيرمينو وكانا متواصلين معه وكلامي مهني ليس علاقة شخصية أو تصفية حساب.. طلبت ساديو في الجناح وراموس مدافع وليفاندوفيسكي مهاجم وثلاثي خط الوسط كاسيميرو وسافيتش وفيراتي ولم أجد أي تجاوب”.

ساديو ماني
ساديو – المصدر @AlNassrFC

وأضاف: “حين تواصلوا معنا بخصوص ساديو ماني قالوا إن مبلغه عالي ولا يستطيع الأهلي تحمل تكلفته ولو جاء السعودية لن يأتي لنادي غير الأهلي، ورفضت هذا الكلام وأصريت وتحدثت مراراً وتكراراً وأعضاء اللجنة التنفيذية كانوا داعمون لهذا التوجه بشكل كبير”.

واستكمل تصريحاته قائلًأ: “ووصلنا لمرحلة أبعد مما تتوقع إن ساديو ماني لو جاء المملكة سيأتي للعمرة فقط ولن يذهب لنادي غير الأهلي ولكن تفاجئت بعد 48 ساعة أنه انضم للنصر، لن أتحدث في تفاصيل إجرائية فهذا ليس مجالها، اللاعب السنغالي ارتبط اسمه بالأهلي والكل يدرك ذلك واللاعب وأخيه تحدثا عن ذلك”.

ساديو ماني
ساديو – المصدر @AlNassrFC

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