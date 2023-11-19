كيليان مبابي يكشف ما تعلمه من ميسي

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، ما تعلمه من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة لعبهم سويًا.

كيليان مبابي يسعى لمواصلة التألق

وقال كيليان مبابي خلال تصريحاته عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1: “أريد مساعدة فريقي هجوميًا ودفاعيًا أيضًا، هذا هو الهدف، ويسعدني أن زملائي في الفريق والمدربون يطالبونني بالمزيد”.

وتابع المهاجم الفرنسي: “أريد مواصلة التقدم ومساعدة فريقي بأفضل ما يمكن، لأنه حتى أعظم نجوم كرة القدم عليهم أن يتطوروا ويغيروا طريقة الأداء”.

اللعب مع ميسي

وأضاف كيليان مبابي: “لقد لعبت موسمين مع ميسي، لقد غير ليو طريقة لعبه، ولم يكن نفس اللاعب الذي تواجد في برشلونة، وهذا ما سمح له بمواصلة الأداء القوي والانتصارات”.

وواصل مبابي: “كرة القدم هي التي تفرض وقتها وإيقاعها، وإذا لم يتغير اللاعب ويتطور، ستنتقل كرة القدم إلى شيء آخر، بينما ستقع في دائرة النسيان، بالطبع، أرقامي جيدة للغاية (أطرق الخشب)، وأتمنى أن أواصل بنفس القوة”.