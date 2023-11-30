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تستعرض نظرة مذهلة على الفضاء

لأول مرة لقطات مذهلة لكوكب الأرض بزاوية 360 درجة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
لأول مرة لقطات مذهلة لكوكب الأرض بزاوية 360 درجة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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عرضت أول كاميرا تصوير فضائي بزاوية 360 درجة، صورًا مذهلة لكوكب الأرض من الفضاء، حيث أرسلت شركة التكنولوجيا الصينية Insta360 الكاميرا إلى الفضاء على متن قمر صناعي فيما تؤكد أنها الأولى من نوعها في العالم.

صور مذهلة لكوكب الأرض

واستطاعت الكاميرا المثبتة بالقمر الصناعي التقاط مشاهد بزاوية 360 درجة للنجوم ودرب التبانة والأرض من الفضاء. وتُظهر بعض صور الأرض توهجًا أخضر غريبًا يدور حول الكوكب. وتعد هذه أيضًا ظاهرة يمكن رؤيتها على الكواكب الأخرى، بما في ذلك المريخ. على الأرض، يحدث عرض الضوء بسبب المجال المغناطيسي للكوكب الذي يعزز الجسيمات النشطة، بحسب “ذا صن”.

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وواجهت الكاميرا مشكلات مثل الحرارة الشديدة والبرودة والإشعاع الفضائي والاهتزازات الشديدة أثناء إطلاق الصاروخ. لقد استغرق الأمر شهرًا لتعديل الكاميرا حتى تتمكن من إرسال كل ما يأتي في طريقها.

نظرة مذهلة على الفضاء

وقالت الشركة: “إن المشروع يعتمد على العمل الجاد، ولكن مع قدر لا بأس به من الحظ أيضًا”.

يمكن أن يكون الفضاء غير متوقع، ولا توجد أجهزة أو برامج احتياطية إذا واجهت الكاميرا أية مشكلات. ولكن لحسن الحظ، لا تزال الكاميرات وأجهزة الاستشعار الخاصة بها تعمل بكامل طاقتها وتوفر نظرة مذهلة على الفضاء الخارجي، وفقًا لبيان الشركة الصينية.

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