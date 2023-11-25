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في الجولة الـ14 من دوري روشن

لا أهداف في الشوط الأول بين الأهلي والشباب

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
لا أهداف في الشوط الأول بين الأهلي والشباب
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي والشباب وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن.

الأهلي والشباب

ولم يخلق الفريقان أي فرص تهديفية، خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، في مباراة مقامة حاليًا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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وقبل المباراة، جاء تشكيل الراقي مكونًا من: ” إدوارد ميندي، بسام الحريجي، إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، فرانك كيسيه، محمد المجحد، رياض محرز، فيجا، ماكسيمين، فراس البريكان”.

بينما جاء تشكيل نادي الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج جو، فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور”.

الأهلي يسعى لفوز غائب

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للظهور بشكل مميز ضد الشباب اليوم، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز غائب أمام نظيره الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يعود آخر انتصار إلى مواجهة الدور الثاني في موسم 2018\ 2019، عندما فاز برباعية دون رد.

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