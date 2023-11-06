Icon

خرائط الطقس تبشر بأمطار غزيرة على عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة Icon القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد براجا Icon ضبط سوري وفلسطيني بجدة اتخذا سكنهما مقرًا لشركة سفر وهمية Icon وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon ثنائية تحسم الفوز لـ القوة الجوية ضد الاتحاد Icon أمطار غزيرة على جازان وتوقع تعليق الدراسة Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية Icon موعد مباريات دوري أبطال أوروبا غدًا Icon ابتهالات ودعاء تحت زخات المطر في الحرم المكي Icon الشورى يطالب بنك التصدير والاستيراد بتطوير خدماته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري أبطال آسيا

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد مومباي سيتي الهندي بالتعادل السلبي بين الفريقين وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الأزرق أُتيحت له بعض الفرص خلال الشوط الأول عبر هجمات من البرازيلي ميشايل وسالم الدوسري ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

قد يهمّك أيضاً
سيناريو 2022 يُحفز الفيحاء ضد الاتحاد

سيناريو 2022 يُحفز الفيحاء ضد الاتحاد

التعادل يحسم مباراة لوتون تاون ضد ليفربول

التعادل يحسم مباراة لوتون تاون ضد ليفربول

تشكيل الهلال ضد مومباي سيتي

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس دفع بتشكيل مكون من : ” محمد العويس، سعود عبدالحميد، كوليبالي، تمبكتي، محمد البريك، روبن نيفيز، محمد كنو، مالكوم، سالم الدوسري، ميشايل، ميتروفيتش”.

الهلال ضد مومباي سيتي - 3 - سالم الدوسري

وفي لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات في الرياض، وخلال الشوط الأول، نجح النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في افتتاح التسجيل مبكرًا لفريق الهلال في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كشر أزرق الرياض عن أنيابه هجوميًّا ليسجل 5 أهداف بواقع هدفين للصربي ميتروفيتش في الدقيقتين الـ 68 والـ80 وسجل سافيتش هدفًا في الدقيقة الـ75 ومحمد البريك هدفًا في الدقيقة الـ82 وعبدالإله المالكي هدفًا في الدقيقة الـ90.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقديم موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر
أخبار رئيسية

تقديم موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر

أخبار رئيسية
لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ
السعودية اليوم

لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع...

السعودية اليوم
حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر
الرياضة

حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد...

الرياضة
موعد كلاسيكو بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ
الرياضة

موعد كلاسيكو بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

الرياضة
الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي
الرياضة

الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي

الرياضة
3 إنذارات حمراء من الأرصاد
السعودية اليوم

3 إنذارات حمراء من الأرصاد

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة
الرياضة

ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

السعودية اليوم