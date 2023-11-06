لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد مومباي سيتي الهندي بالتعادل السلبي بين الفريقين وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الأزرق أُتيحت له بعض الفرص خلال الشوط الأول عبر هجمات من البرازيلي ميشايل وسالم الدوسري ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل الهلال ضد مومباي سيتي

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس دفع بتشكيل مكون من : ” محمد العويس، سعود عبدالحميد، كوليبالي، تمبكتي، محمد البريك، روبن نيفيز، محمد كنو، مالكوم، سالم الدوسري، ميشايل، ميتروفيتش”.

وفي لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات في الرياض، وخلال الشوط الأول، نجح النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في افتتاح التسجيل مبكرًا لفريق الهلال في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كشر أزرق الرياض عن أنيابه هجوميًّا ليسجل 5 أهداف بواقع هدفين للصربي ميتروفيتش في الدقيقتين الـ 68 والـ80 وسجل سافيتش هدفًا في الدقيقة الـ75 ومحمد البريك هدفًا في الدقيقة الـ82 وعبدالإله المالكي هدفًا في الدقيقة الـ90.