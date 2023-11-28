لا أهداف في مباراة الأهلي ضد سموحة

حسم التعادل السلبي، مباراة الأهلي ضد سموحة التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء في سابع جولات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

الأهلي ضد سموحة

ولم ينجح المارد الأحمر أو فريق سموحة في خلق أي فرص هجومية خطيرة خلال اللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد اللقاء، أصبح رصيد الأهلي 14 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، بينما أصبح رصيد سموحة 9 نقاط في المركز التاسع.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري تُستكمل غدًا بلقاء بين الزمالك ونادي مودرن فيوتشر في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

وفي يوم الخميس تُقام مباريات “الاتحاد السكندري ضد زد إف سي” و”طلائع الجيش ضد الجونة” و”فاركو ضد المقاولون العرب”.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة يوم الجمعة المقبل بإقامة 3 مباريات وهم “إنبي ضد المصري” و”الداخلية ضد بلدية المحلة” و”البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا”.