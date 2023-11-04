لا أهداف في مباراة الاتفاق والرائد

حسم التعادل السلبي مباراة الاتفاق والرائد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتفاق يتعادل سلبًا بملعبه الجديد

وخاض فارس الدهناء مباراته الأولى اليوم على ملعبه الجديد ” عبدالله الدبل”، حيث لم ينجح فارس الدهناء في خلق أي فرص هجومية خلال الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها دون أي جديد، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، فأصبح رصيد الاتفاق 21 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد الرائد 6 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

الجولة الـ12

وكانت مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن انطلقت بداية من أمس بالتعادل بين الطائي والفيحاء بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد، وفاز الشباب على الاتحاد بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز أبها على الأخدود بثلاثية مقابل هدفين، وفاز النصر على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الاتفاق بدون أهداف مع الرائد.

وتُختتم مباريات الجولة الـ12 غدًا بإقامة 3 مباريات وهم ” التعاون ضد ضمك” و ” الحزم ضد الوحدة” و ” الأهلي ضد الرياض”.