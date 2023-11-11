لا أهداف في مباراة الفيحاء والاتفاق

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حسم التعادل السلبي مباراة الفيحاء والاتفاق وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ولم ينجح أي من الفريقين في خلق أي أهداف خلال الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، استمر الحال كما هو لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الاتفاق 22 نقطة في المركز السابع، الفيحاء في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
وانتهت مباريات أول أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.
وفي مباراتي أمس الجمعة، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.