لا سفر عبر جسر الملك فهد إلا بأصل الهوية أو جواز السفر

ناشدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جميع المسافرين من السعودية والبحرين والمقيمين بضرورة حمل أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر، وذلك قبل الوصول إلى الجسر.

وجاء ذلك بعد عودة الكثيرين من المسافرين الذين لا يحملون الهوية أو الجواز ويعتمدون على صور الهوية والجواز من تطبيق أبشر.

الهوية الرقمية لا تكفي

وأكدت المؤسسة أن الهوية الوطنية الرقمية في “أبشر – توكلنا”، لا تكفي لعبور الجسر، ويجب إحضار أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر، وأن تكون صلاحية الوثيقة سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى البحرين، وضمان سلامتهم.