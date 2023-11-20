لحظة أحرج فيها بايدن البيت الأبيض بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض لا سفر عبر جسر الملك فهد إلا بأصل الهوية أو جواز السفر سعد اللذيذ: لا يوجد شيء اسمه لجنة استقطابات ولم يُفرض علينا أي لاعب لضمه الجاسر يزور ميناء دوراليه في جيبوتي ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب الجزائر على موزمبيق أم خطفت رضيعها طمعًا بفدية من زوجها! السبب الوحيد وراء فشل هازارد مع ريال مدريد الصراع بين إيلون ماسك وجيف بيزوس يصل للفضاء خطأ منع ساديو ماني من الانضمام لـ الأهلي
ناشدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جميع المسافرين من السعودية والبحرين والمقيمين بضرورة حمل أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر، وذلك قبل الوصول إلى الجسر.
وجاء ذلك بعد عودة الكثيرين من المسافرين الذين لا يحملون الهوية أو الجواز ويعتمدون على صور الهوية والجواز من تطبيق أبشر.
وأكدت المؤسسة أن الهوية الوطنية الرقمية في “أبشر – توكلنا”، لا تكفي لعبور الجسر، ويجب إحضار أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر، وأن تكون صلاحية الوثيقة سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى البحرين، وضمان سلامتهم.