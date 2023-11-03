لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12 رسالة خطأ عند الدخول لـ توكلنا .. حدثوا التطبيق بعد قرعة كأس الملك .. نصراوي يثير غضب الهلاليين بسبب الخماسية ! المدني يحذر من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة من أقل الناس إصابة بالجلطات؟ سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين 8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد
نفت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية صحة ما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية.
وحث الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر منصة “إكس”، الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
وبينت الأحوال المدنية أن المصادر الرسمية للأحوال المدنية، هي؛ موقع الأحوال المدنية، وكالة الأنباء السعودية (هنا)، حسابات الأحوال المدنية في شبكات التواصل الاجتماعي (ahwalksa/).