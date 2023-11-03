لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية

نفت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية صحة ما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية.

المعلومات من مصادرها

وحث الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر منصة “إكس”، الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وبينت الأحوال المدنية أن المصادر الرسمية للأحوال المدنية، هي؛ موقع الأحوال المدنية، وكالة الأنباء السعودية (هنا)، حسابات الأحوال المدنية في شبكات التواصل الاجتماعي (ahwalksa/).