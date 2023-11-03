Icon

لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية Icon ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12 Icon رسالة خطأ عند الدخول لـ توكلنا .. حدثوا التطبيق Icon بعد قرعة كأس الملك .. نصراوي يثير غضب الهلاليين بسبب الخماسية ! Icon المدني يحذر من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة Icon من أقل الناس إصابة بالجلطات؟ Icon سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين Icon معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين Icon 8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض Icon موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية

لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية صحة ما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية.

المعلومات من مصادرها

وحث الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر منصة “إكس”، الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

قد يهمّك أيضاً
الثنائية الرابعة لـ تاليسكا بالقدم والرأس

الثنائية الرابعة لـ تاليسكا بالقدم والرأس

الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي

الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي

وبينت الأحوال المدنية أن المصادر الرسمية للأحوال المدنية، هي؛ موقع الأحوال المدنية، وكالة الأنباء السعودية (هنا)، حسابات الأحوال المدنية في شبكات التواصل الاجتماعي (ahwalksa/).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة