لا عمر محدد لسن التقاعد في نظام التأمينات

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه عند بلوغ الستين يمكن الاستمرار بالعمل أو ترك العمل والتقدم لطلب صرف المعاش في حال أكملت مدد اشتراك 60 شهرًا كحد أدنى، حيث في نظام التأمينات لا يوجد عمر محدد لسن التقاعد.

المعاشات

ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.

وقالت التأمينات: إنه يمكن الاطلاع على المزيد من خلال الرابط التالي: هنا.

المعاش المبكر

ويحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف، وتشمل هذه الفئات:

– المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام.

– المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.

– صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.

– المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.

– المشترك الذي حدث له عجز غير مهني.

– الحد الأدنى للصرف في الفقرات أولًا، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، لا يقل عن (1,983.75) ريال.