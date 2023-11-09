لا غالب أو مغلوب بين الرياض والفتح

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1 على مباراة الرياض والفتح، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفتح ضد الرياض

وكان النموذجي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ35 عبر اللاعب عباس الحسن.

وفي الدقيقة الـ68 سجل اللاعب صالح العباس هدف التعادل لنادي الرياض بالدقيقة الـ68.

وبعد المباراة، أصبح رصيد النموذجي 24 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد نادي الرياض 12 نقطة في المركز الـ14.

وكانت مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ13، انتهت بفوز الرائد على الشباب بنتيجة 2- 1، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة 2- 2.