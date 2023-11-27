لا غالب أو مغلوب في قمة إنتر ميلان ويوفنتوس

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حسم التعادل الإيجابي، قمة إنتر ميلان ويوفنتوس في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي مساء أمس الأحد.
وسجل اللاعب الصربي دوشان فلاهوفيتش الهدف الأول لليوفي في الدقيقة الـ27، ثم نجح اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في إحراز هدف التعادل للإنتر بالدقيقة الـ33.
وانتهت المباراة بالتعادل ليُصبح رصيد اليوفي بعد اللقاء، 30 بينما أصبح رصيد إنتر 32 نقطة في الصدارة.
وكانت مباريات الأحد في الدوري الإيطالي، انتهت بتعادل كالياري ومونزا بنتيجة 1- 1، فوز ساسولو على إمبولي بنتيجة 4- 3، فوز فروسينوني على جنوى بنتيجة 2- 1، فوز روما على أودينيزي بنتيجة 3- 1، وتعادل إنتر مع يوفنتوس بنتيجة 1- 1.