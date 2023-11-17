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7 شروط للتقديم في البرنامج

لا يمكن الاستفادة من تمهير بعد إتمام الـ6 أشهر

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
لا يمكن الاستفادة من تمهير بعد إتمام الـ6 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه لا يمكن الاستفادة من برنامج تمهير في حال تم إتمام المدة 6 أشهر حيث إن مدة البرنامج تعتمد على تقدير المنشأة بحيث لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 6 أشهر.

شروط التقدم

جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية:

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  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون مسجلًا في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.
  3. أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
  4. أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
  5. ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًّا في القطاع العام أو الخاص.
  6. ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
  7. ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد على فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.

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