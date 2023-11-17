لا يمكن الاستفادة من تمهير بعد إتمام الـ6 أشهر

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه لا يمكن الاستفادة من برنامج تمهير في حال تم إتمام المدة 6 أشهر حيث إن مدة البرنامج تعتمد على تقدير المنشأة بحيث لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 6 أشهر.

شروط التقدم

جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية: