لا يمكن الاستفادة من تمهير بعد إتمام الـ6 أشهر

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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه لا يمكن الاستفادة من برنامج تمهير في حال تم إتمام المدة 6 أشهر حيث إن مدة البرنامج تعتمد على تقدير المنشأة بحيث لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 6 أشهر.
جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية: