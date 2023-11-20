لحظة أحرج فيها بايدن البيت الأبيض بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل

أحرج الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض، بعدما كذب بنفسه وعن غير قصد تصريحات البيت الأبيض بشأن التوصل إلى صفقة بين حماس وإسرائيل لوقف الحرب في غزة المستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر.

نفي البيت الأبيض

وأطلت متحدثة باسم البيت الأبيض لتنفي الأمر، وتؤكد أن طرفي النزاع لم يتوصلا بعد إلى أي صفقة، بعد تأكيد مصادر مطلعة قرب التوصل لاتفاق وشيك حول ملف الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في تغريدة على منصة أكس، أمس الأحد: إن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. كما أكد مسؤول أمريكي ثانٍ بأنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق، وفق ما نقلت “رويترز”.

بايدن يكذب البيت الأبيض

لكن فيديو انتشر قبل يومين لـ بايدن أكد العكس. إذ قال الرئيس الأمريكي حينها: إنه تم التوصل لاتفاق بوساطة قطرية.

كما أضاف متحدثًا خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه تم التوافق على وقف لإطلاق النار، وأن إسرائيل وافقت عليه، مضيفًا أن لديه الكثير من التفاصيل حول الوضع. إلا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي كان جالسًا في مقدمة الحضور، راح يومئ برأسه، وكأنه يقول للرئيس: “من الأفضل عدم الاسترسال في الأمر”.

فما كان من بايدن إلا أن فضحه، قائلًا: “أعلم ذلك سأتوقف” في إشارة إلى أنه لن يفصح عن المزيد حول الصفقة المرتقبة كي لا يفسد الموضوع.

#بلينكن أومأ له بعدم التحدث عن الموضوع.. #بايدن يكشف عن أنه تم التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في #غزة بعد محادثات أجراها مع #قطر مضيفاً أن #إسرائيل وافقت #العربية pic.twitter.com/LY2qCjsAx8 — العربية (@AlArabiya) November 17, 2023

صفقة بين حماس وإسرائيل

وكانت مصادر مطلعة أفادت بوقت سابق أمس أن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال الأسرى في قطاع غزة، مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن يوست”.

كما أوضحت أنه في إطار الاتفاق التفصيلي المؤلف من ست صفحات، ستقوم جميع الأطراف بتجميد العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل، بينما يتم “إطلاق سراح 50 أسيرًا أو أكثر في مجموعات صغيرة كل 24 ساعة”. على أن تتابع مراقبة جوية الحركة على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة، التي تهدف أيضًا إلى السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بشكل خانق منذ السابع من أكتوبر.