أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة النووية “الإمبراطور ألكسندر الثالث” أكملت بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات بولافا، من البحر الأبيض.

وعرضت وكالة “رويترز” للأنباء، لقطات لإطلاق الصاروخ الباليستي، فيما يقول اتحاد العلماء الأمريكيين: إنه مصمم لحمل ما يصل إلى ستة رؤوس حربية نووية، في البحر الأبيض قبالة الساحل الشمالي لروسيا.

ويعد الصاروخ الباليستي العابر للقارات (بولافا) هو نظام صاروخي روسي يحمل رؤوس نووية ويمتلك قدرة على الوصول إلى أهداف على بُعد طويل، بما في ذلك أهداف تقع عبر القارات. تم تصميم صاروخ بولافا ليكون جزءًا من نظام الدفاع الإستراتيجي الروسي.

Russia tested a Bulava intercontinental ballistic missile, which the Federation of American Scientists says is designed to carry up to six nuclear warheads, in the White Sea off Russia's northern coast, the defense ministry said https://t.co/iXYYEPXnDW pic.twitter.com/h5LI7JSTcj

