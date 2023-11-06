أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة النووية “الإمبراطور ألكسندر الثالث” أكملت بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات بولافا، من البحر الأبيض.

ما لا تعرفه عن الصاروخ الباليستي بولافا

وعرضت وكالة “رويترز” للأنباء، لقطات لإطلاق الصاروخ الباليستي، فيما يقول اتحاد العلماء الأمريكيين: إنه مصمم لحمل ما يصل إلى ستة رؤوس حربية نووية، في البحر الأبيض قبالة الساحل الشمالي لروسيا.

ويعد الصاروخ الباليستي العابر للقارات (بولافا) هو نظام صاروخي روسي يحمل رؤوس نووية ويمتلك قدرة على الوصول إلى أهداف على بُعد طويل، بما في ذلك أهداف تقع عبر القارات. تم تصميم صاروخ بولافا ليكون جزءًا من نظام الدفاع الإستراتيجي الروسي.

Russia tested a Bulava intercontinental ballistic missile, which the Federation of American Scientists says is designed to carry up to six nuclear warheads, in the White Sea off Russia's northern coast, the defense ministry said https://t.co/iXYYEPXnDW pic.twitter.com/h5LI7JSTcj — Reuters (@Reuters) November 5, 2023

صاروخ باليستي عابر للقارات تمثل القدرة على إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تهديدًا بالغ الخطورة وهي قضية هامة للأمن الدولي. وتم تطوير واختبار هذه الأنظمة يحظى بانتباه دولي ويتم رصده عن كثب من قبل المجتمع الدولي والوكالات الدولية لمنع انتشار التسلح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار العالمي. وقالت الوزارة الروسية في بيان: “في إطار المرحلة النهائية لبرنامج التجارب الحكومية، أطلقت الغواصة الصاروخية الإستراتيجية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات بنجاح من البحر الأبيض نحو موقع “كورا”، موقع اختبار عسكري، في شبه جزيرة كاماتشكا”.

توتر بين روسيا والغرب أعلن الجيش الروسي، الأحد، نجاحه في تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مصمم لحمل رؤوس نووية من غواصة نووية جديدة. يأتي ذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا. وزاد هذا التوتر قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بالتوقيع على مشروع قانون يلغي مصادقة روسيا على حظر عالمي للتجارب النووية، في خطوة قالت موسكو: إنها ضرورية لتحقيق التكافؤ مع الولايات المتحدة.