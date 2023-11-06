الغواصة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن الغواصة النووية الإستراتيجية “الإمبراطور ألكسندر الثالث” أطلقت صاروخًا من طراز “بولافا” بنجاح من موقع تحت الماء في شمال البحر الأبيض الروسي، وأصاب هدفًا في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.
يشار إلى أن “الإمبراطور ألكسندر الثالث” واحدة من الغواصات النووية الجديدة من طراز “بوري”، التي تحمل كل منها 16 صاروخًا من طراز “بولافا”، وتهدف لأن تكون بمثابة المكون البحري الأساسي للقوات النووية للبلاد في العقود القادمة.
الغواصات النووية الروسية
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن إطلاق صاروخ باليستي هو الاختبار الأخير للغواصة، ويجب بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن انضمامها إلى الأسطول.
كما قالت وزارة الدفاع: إن البحرية الروسية لديها حاليًّا ثلاث غواصات من طراز “بوري” في الخدمة، وواحدة في طور الانتهاء من الاختبارات، بالإضافة لثلاث غواصات أخرى قيد الإنشاء.