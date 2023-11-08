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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه

لحظة إعداد كمين للقبض على مقيم يروج الشبو في المدينة المنورة

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
لحظة إعداد كمين للقبض على مقيم يروج الشبو في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة إعداد كمين أمني للقبض على مقيم أثناء ترويجه لمخدر “الشبو” بالمدينة المنورة.

تفاصيل العملية

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب الأمن العام على منصة إكس، لحظة ضبط الأجهزة الأمنية مقيمًا باكستانيًّا قبل تسليم المخدرات للمتعاطين.

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وأفاد الأمن العام بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة ألقت القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه (569) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر.

وتم ضبط المواد المخدرة داخل مسكن المقيم الباكستاني، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

 

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