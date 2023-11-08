ميلان يُنعش آماله أوروبيًّا بفوز قاتل أمام باريس سان جيرمان إقليدس ينشر أولى صوره للكون لقطات محرجة لمحتجين يعترضون طريق الملك تشارلز لحظة إعداد كمين للقبض على مقيم يروج الشبو في المدينة المنورة تشافي يهاجم لاعبي برشلونة: أين كان عقلكم ؟! السعودية تصدر إحصاءات محدثة لـ الاستثمار الأجنبي المباشر إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد جماهير الاتحاد تطلب التعاقد مع زيدان 5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام نيوكاسل يخسر في الأراضي الألمانية بثنائية من دورتموند
وثق مقطع فيديو لحظة إعداد كمين أمني للقبض على مقيم أثناء ترويجه لمخدر “الشبو” بالمدينة المنورة.
وأظهر الفيديو الذي نشره حساب الأمن العام على منصة إكس، لحظة ضبط الأجهزة الأمنية مقيمًا باكستانيًّا قبل تسليم المخدرات للمتعاطين.
وأفاد الأمن العام بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة ألقت القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه (569) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر.
وتم ضبط المواد المخدرة داخل مسكن المقيم الباكستاني، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.
🎥 | مهمة أمنية ميدانية خاصة للقبض على مروّج مخدرات .. قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على مقيم لترويجه (569) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/2ZDoyTIbbx
— الأمن العام (@security_gov) November 7, 2023