لحظة إفراغ حمولة طائرة إغاثية سعودية في العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة جماهير النصر ترفض تأجيل الديربي ضد الهلال سالم الدوسري يغيب عن مباراتي باكستان والأردن نيابة المخدرات: سجن مواطن ووافدين 55 عامًا وتغريمهم 300 ألف ريال السعودية نورا هادي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم التدخين يرفع معدل الإصابة بالجلطات 5 مرات خبير أرصاد ينصح أصحاب العمار في القصيم والغربية معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية تعليق الدراسة المسائية في جامعة الطائف
وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السادسة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، بحسب فيديو بثته قناة الإخبارية.
وفي وقت سابق تم تفريغ 5 طائرات إغاثية سعودية في 4 شاحنات نقل عملاقة دخلت فلسطين متجهة إلى غزة لتوزيع المساعدات للمتضررين ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
ونشر الفنان فايز المالكي لقطات من عملية تفريغ حمولة إحدى الطائرات الإغاثية مشيرًا إلى أن السعودية قدمت أكثر من 274 مشروعًا للإخوة في فلسطين شملت العديد من المسارات منها الصحة والتعليم والجامعات والهلال الأحمر وإعانات الطلاب وبناء مساكن لكبار السن مع الدعم الطبي الواسع.
وأشار إلى أن الدعم السعودي لفلسطين وصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا استمرار المملكة في هذا النهج الإنساني.
#خادم_الحرمين_الشريفين #ولي_العهد#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة
من مطار العريش
وتغطية كاملة للمساعدات الانسانية للاخوة في #عزة pic.twitter.com/1bUZRuifa5
— فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2023
يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
فيديو | مراسل #الإخبارية في مطار العريش عمرو الورواري: الطائرة الإغاثية السعودية الـ 6 تحمل على متنها مساعدات طبية وهي الأكثر احتياجا في قطاع غزة pic.twitter.com/QGxpD4oAMH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 14, 2023