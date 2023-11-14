لحظة إفراغ حمولة طائرة إغاثية سعودية في العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السادسة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، بحسب فيديو بثته قناة الإخبارية.

وفي وقت سابق تم تفريغ 5 طائرات إغاثية سعودية في 4 شاحنات نقل عملاقة دخلت فلسطين متجهة إلى غزة لتوزيع المساعدات للمتضررين ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

تفريغ الطائرات الإغاثية

ونشر الفنان فايز المالكي لقطات من عملية تفريغ حمولة إحدى الطائرات الإغاثية مشيرًا إلى أن السعودية قدمت أكثر من 274 مشروعًا للإخوة في فلسطين شملت العديد من المسارات منها الصحة والتعليم والجامعات والهلال الأحمر وإعانات الطلاب وبناء مساكن لكبار السن مع الدعم الطبي الواسع.

وأشار إلى أن الدعم السعودي لفلسطين وصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا استمرار المملكة في هذا النهج الإنساني.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.